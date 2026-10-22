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Fon soruşturması: Gözaltındaki 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Fon soruşturması: Gözaltındaki 16 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu 31 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Zuhal Topaloğlu, Ahmet Haluk Güner, Furkan Açar, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi, Ümit Yılmaz ve Yasemin Yılmaz emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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