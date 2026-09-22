Fon soruşturması: Pusula Portföy ve Tera yöneticileri adliyeye sevk edildi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturmada yeni gözaltılar yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

NTV'de yer alan habere göre iki günlük gözaltı süresinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nihat Kırmızı da gözaltında

Soruşturması kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı.

Kırmızı'nın soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Dört şüpheli tutuklandı, 51 yurt dışı yasağı kararı verildi

Fon soruşturması olarak bilinen soruşturmada geçen hafta dört şüpheli tutuklanmıştı.

Tutuklanan isimler arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova da yer alıyor.

Aynı soruşturmada 51 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Gürlek: Ponzi benzeri yöntemler kullanıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına yönelik başvurunun Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca ağustos ayında yapıldığını açıklamıştı.

Soruşturmaya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapan Bakan Gürlek, vatandaşlarının emeğini istismar edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söylemişti.

Gürlek "Sermaye Piyasası Kuruluna soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazılmaktadır ve son olarak geçtiğimiz ay Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yeni bir başvuru yapılmıştır" bilgisini verdiğini açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adli makamlarımızın tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucu, SPK tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu kapsamda, fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştır. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış; malvarlıklarının kaçırılmasına imkân verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm malvarlığı değerleri hakkında tedbir kararları alınmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında, yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliğince erişimin engellenmesine karar verilmiş; kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderilmiştir.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ise sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında adli işlemler başlatılmış ve 16 şüpheli tutuklanmıştır.

Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır. Adli süreçlerin, dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden, piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir.

Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir."

Fon soruşturmasında neler biliniyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kamuoyunda "fon soruşturması" olarak biliniyor.

Fon soruşturması ilk kez 9 Eylül günü Türkiye'nin gündemine geldi. Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Finans Holding A.Ş. payları ile Pusula Finans Holding A.Ş.'nin hissedarı olduğu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Katılım Evim Tasarruf Finansman A.Ş. başta olmak üzere, Pusula Finans Holding A.Ş. ve hissedarlarının bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik olarak mevcut pay sahipleriyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Bu açıklamadan bir gün sonra devir işleminin temel ticari ve finansal şartları konusunda mutabakata varıldığı duyruldu.

13 Eylül günü Pusula Finans Holding A.Ş.'de önemli bir değişiklik gerçekleşti. Şirkette yapılan yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan’ın görevlerinden istifaları kabul edildi.

14 Eylül günü Pusula Finans Holding ve Katılımevim'in de aralarında bulunduğu şirketleri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Bodrum'da Cumhuriyet Savcılığına ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından Muhammed Yarız, 14 Eylül Pazartesi günü sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

17 Eylül günü Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını duyurdu.

Fonlara tasfiye kararı verildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise yedi portföy şirketinin 131 fonunu tasfiye etme kararı aldı. Alınan ilke kararları doğrultusunda, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi.