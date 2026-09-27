Fon soruşturmasına ilişkin Dervişoğlu: Finansal bir Çernobil

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Dervişoğlu, Türkiye’deki sorunların üzerinin uzun süre örtüldüğünü savunarak Çernobil Nükleer Santrali’nde 1986’da yaşanan felaketi örnek gösterdi. Yanlışlar, ihmaller, suskunluk ve bilgi saklanmasının felaketin sonuçlarını ağırlaştırdığını belirten Dervişoğlu, “Devlet hayatında da, siyaset hayatında da bazı yanlışların üzerini örtebilirsiniz. Rakamlarla oynayabilir, kelimeleri değiştirebilir, sorumluluğu başkasının üzerine atabilir ya da meseleleri hiç mesele etmeyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Dervişoğlu, “Türkiye’yi yönetenler, bunca sorun birikmişken, vatandaşlarımız ağır şartlar altında ezilirken, piyasaları dolandırıcılar işgal etmişken; hiçbir şey olmamış gibi davranmış ve ülkeyi finansal bir Çernobil’le yüz yüze getirmişlerdir” dedi.

Fon soruşturmasına da değinen Dervişoğlu, yaşananların yalnızca soruşturma kapsamında adı geçen kişi ve şirketlerle sınırlı olmadığını savundu.

Dervişoğlu, “Bu rezalet maalesef, ‘Yasa-içi bahis ve kumar rezaletidir.’ Cumhuriyet tarihimizin, kamu gözetiminde yapılan en büyük soygunuyla karşı karşıyayız” diye konuştu.

Soruşturmanın bir sistemin ve yönetim anlayışının sorgulanmasını gerektirdiğini söyleyen Dervişoğlu, “Sanmayın ki çürüyen, sadece birkaç şirket, kişi ya da kurumdur. Karşımızda bir sistemin, bir anlayışın, siyaset ve görev ahlakının sorgulanmasını gerektiren bir tablo vardır” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, devlet kurumlarının daha önce yapılan uyarıları dikkate almadığını ileri sürerek, “Her yerde konuşulanlar, konunun uzmanlarının uyarıları ve piyasanın kural ve şartları aylardır uyarırken susmak; ortaya çıkan suçun ortağı, mağduriyetin de sebebi olmaktır aslında” dedi.

Dervişoğlu, devlet yönetiminde sorumluluğun yalnızca doğrudan yapılan işlemlerle sınırlı olmadığını belirtti. Hukuktaki “müteselsil sorumluluk” kavramına atıf yapan Dervişoğlu, “Devlet idaresinde de yetkili olduğunuz hâlde gördüğünüz bir yanlışa seyirci kalmak, sizi o yanlışın sorumluluğundan asla kurtarmaz” diye konuştu.

Dervişoğlu, “Çünkü sorumluluk, yalnızca yaptıklarımızdan değil, yapmamız gerektiği hâlde yapamadıklarımızdan ve yapmadıklarımızdan da doğar” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki görüşmelere de değinen Dervişoğlu, “Güçlü devletlerin, bağımsız ülkelerdeki pervasız operasyonlarını ve cinayetlerini sadece izleyen bir kuruluşa, bir kuruma kim nasıl güvenebilir ki?” dedi.

Dervişoğlu, Türkiye’nin dış politikasına ilişkin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden değerlendirmede bulunarak, “Bizim Cumhurbaşkanı da Netanyahu’ya hak ettiklerini söylerken onun hamisi Trump’a övgüler diziyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusudur?” ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ ve teknoloji alanındaki gelişmelerin egemenlik kavramını değiştirdiğini belirten Dervişoğlu, teknoloji şirketleri, veri merkezleri, algoritmalar ve yapay zekâ sistemlerinin ekonomi, güvenlik ve siyasi kararlar üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, “Görülüyor ki egemenlik meselesi artık yalnızca sınırları korumak meselesi değildir” diyerek veri, teknoloji, enerji ve savunma alanlarında bağımsız karar alabilmenin önemine dikkat çekti.

Dervişoğlu, konuşmasının sonunda Siyaset Akademisi’ne katılan gençlere de seslenerek siyasette karar alma ve sorumluluk üstlenme vurgusu yaptı.

“Sizlere iyimser olun demiyorum. Karamsar olun da demiyorum. Hazır olun diyorum!” diyen Dervişoğlu, sözlerini “Çünkü bu millet mazeret değil, iyi yönetim bekliyor. Ve bu memleket en iyisini hak ediyor” ifadeleriyle sürdürdü.

Dervişoğlu, “Patron millettir! Söz de, yetki de, karar da milletimizindir” diyerek konuşmasını tamamladı.