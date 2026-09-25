Fon soruşturmasında Merkez Bankası'nın eski iki numarası da tutuklandı
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise sabah saatlerinde tutuklandı. Dosyada tutuklananların sayısı 45'e yükseldi. Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer alıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 18 şüphelinin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
21 şüpheliye tutuklama talebi
Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erkan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Sezai Bekgöz, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Tutuklu sayısı 45'e yükseldi
Şüphelilerden Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
11 şüpheli ise Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadelerinin ardından tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 45'e çıktı.
Merkez Bankası'nın eski iki numarası da tutuklandı
Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer alıyor. 2016-2018 yılları arasında Merkez Bankası’nda başkan yardımcılığı yapan Erkan Kilimci, Tera’da yönetim kurulu üyesiydi.