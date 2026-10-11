Fon soruşturmasında 214 kişi ve şirkete bloke konuldu: 187 milyar liralık kazanç incelemede

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İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında, fon şirketlerinin hesap hareketleri mercek altına alındı. İncelemeler sonucunda, üç fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç elde ettiği belirlenen 141 gerçek kişi ve 73 şirket olmak üzere toplam 214 kişi ve şirket tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen kişi ve şirketlerin listesini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) gönderdi. TMSF ise söz konusu kişi ve şirketlere elde ettikleri kazançların iadesine yönelik resmi bildirimler yapmaya başladı.

141 kişi ile 73 şirketin hesaplarına bloke uygulandı

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma çerçevesinde, fonlardan yüksek kazanç elde ederek çıkış yapan 141 kişi ile 73 şirketin hesaplarına bloke uygulandı. Ayrıca kişi ve şirket yöneticileri hakkında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre, üç fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç elde edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında, söz konusu tutarların fon hesaplarından çıktıktan sonra hangi hesaplara aktarıldığının tespit edilmesi için incelemeler sürüyor.

Fon soruşturmasında Melis Sütşurup Sandal’ın kazancı dikkat çekti

Fon soruşturmasında adı geçen isimler arasında, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal da bulunuyor. Soruşturma dosyasındaki verilere göre Sandal, Tera'nın TLY fonundan 2 milyar 355 milyon lira kazanç elde ederek gerçek kişiler arasındaki sıralamada ilk sırada yer aldı.

Sandal'ın fon hesaplarından 2026 yılı boyunca gerçekleştirdiği toplam çıkışın 15 milyar 793 milyon lira olduğu, 16 Eylül 2026 itibarıyla fon hesabında 249 milyon 992 bin lira bulunduğu belirtildi.

Kazanç sağlayan isimlerin hesapları inceleniyor

Fon yatırımlarından elde edilen paraları banka hesaplarına aktaran isimlere yönelik mahkeme kararlarının ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da inceleme başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda, Melis Sütşurup Sandal'ın da aralarında bulunduğu, fonlardan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı belirlenen kişilerin banka hesapları incelemeye alındı.

Fon hesaplarından çıkarılan 187 milyar 653 milyon liranın hangi hesaplara aktarıldığının belirlenmesi amacıyla hazırlanacak ayrıntılı MASAK raporlarının ardından soruşturmanın kapsamının genişlemesi bekleniyor.