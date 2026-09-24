Fon soruşturmasında 220 milyon TL’lik lüks araçlara el konuldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında, tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 5 lüks aracın soruşturma öncesinde farklı kişilere devredildiği belirlendi.

22 Eylül 2026 tarihli MASAK raporunda yer alan bilgilere göre, Yarız adına kayıtlı Audi Q8, McLaren 750S Coupe, Mercedes-Benz S 580 Maybach, Bentley Continental GT Speed ve Rolls-Royce Cullinan marka araçlar, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişinin üzerine geçirildi.

Açık kaynaklardaki piyasa, rayiç ve kasko değerleri üzerinden yapılan değerlendirmede araçların toplam değerinin yaklaşık 200-220 milyon lira olduğu hesaplandı.

5 araç için ödenen toplam tutar 26 bin 280 lira

MASAK incelemesinde araçların devirlerine ilişkin banka hareketleri de mercek altına alındı. Buna göre Muhammed Yarız’ın hesabına “Taşıt Satış Bedeli” açıklamasıyla farklı kişiler tarafından toplam 26 bin 280 lira gönderildiği tespit edildi.

Raporda, araçların gerçek piyasa değerleriyle uyumlu bir satış bedelinin ödendiğini gösteren herhangi bir tahsilata rastlanmadığı belirtildi. Devir işlemlerinin gerçek bir satıştan ziyade malvarlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla yapılmış olabileceği değerlendirilerek araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulandı.

Araçların şase ve motor numaraları incelenecek

Başsavcılık tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen yazıyla, el koyma kararı verilen araçların teknik açıdan incelenmesi istendi.

Bu kapsamda araçların şase ve motor numaralarında herhangi bir değişiklik veya tahrifat bulunup bulunmadığı araştırılacak. Ayrıca araçların tescil bilgilerinin kayıtlarla uyumu ve sahtecilik yapılıp yapılmadığı da kontrol edilecek.

4 araç yakalandı, Audı Q8 için çalışmalar sürüyor

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda McLaren 750S Coupe, Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz S 580 Maybach ve Bentley Continental GT Speed olmak üzere 4 lüks araç yakalanarak muhafaza altına alındı.

Yaklaşık 10-11,5 milyon lira piyasa değerinde olduğu değerlendirilen Audi Q8’in bulunmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Soruşturma kapsamında araçların devir işlemleri, para hareketleri, taraflar arasındaki malvarlığı ilişkileri ve araçların teknik özelliklerine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.