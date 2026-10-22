Fon soruşturmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında dün sabah yeni bir operasyon düzenlendi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar doğrultusunda dört şirketin paylarına yönelik incelemelerin ardından 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Dün 26 şüpheli gözaltına alınırken, bugün kalan 5 şüphelinin de yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 31’e yükseldi.

Kimler gözaltına alındı?

Bugün gözaltına alınan isimler arasında eski AK Parti Milletvekili ve Başbakan Danışmanı Ertan Aydın da bulunuyor.

Gözaltına alınan diğer isimler ise şöyle:

KUYAS Yatırım Yöneticisi Abdullah Dal, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'ın özel kalemi Fahri Uğur, Hakan Eryılmaz ve Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Soruşturma işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."