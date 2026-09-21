Fon soruşturmasında gözaltına alınan Emre Tezmen’in babasının eski bakan olduğu öğrenildi

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Fon soruşturmasının öne çıkan isimlerinden Tera Holding’in kurucusu Emre Tezmen’in babası Oğuz Tezmen’in geçmişte üstlendiği kamu görevleri yeniden gündeme geldi. Forbes Türkiye’nin 10 Mart 2026 tarihli listesine göre Emre Tezmen 1,3 milyon dolar, Oğuz Tezmen ise 1,1 milyon dolarlık servetle listede yer aldı. Soruşturma süreci devam ederken Oğuz Tezmen’in Milli Piyango’dan Maliye Bakanlığı’na uzanan kariyeri dikkat çekti.

Milli Piyango'dan Türk Telekom ve THY'ye uzanan kariyeri

1948 İstanbul doğumlu Oğuz Tezmen, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Kamuda kariyerine Maliye Bakanlığı’nda başlayan Tezmen hesap uzmanlığı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcılığında görev aldı. Tezmen’in kariyerinde en dikkat çekici noktalardan biri Milli Piyango İdaresi olarak kayıtlara geçti. Oğuz Tezmen sonrasında Müsteşar Yardımcılığı, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini aldı.

Baba-oğulun doğrudan payı yüzde 57,07

Tera Yatırım’ın resmi kayıtlarında Oğuz Tezmen Onursal Başkan, Emre Tezmen ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki verilere göre Emre Tezmen’in, Tera Yatırım Menkul Değerler’deki doğrudan payı yüzde 31,90, Oğuz Tezmen’in ise yüzde 25,17 oldu. Baba-oğul doğrudan paylarının toplamı yüzde 57,07’ye ulaştı. Oğuz Tezmen uzun yıllar üstlendiği kamu görevleri ve siyasi kariyeriyle tanınırken, 17 Eylül 2026’da bu kez oğlu Emre Tezmen gündeme geldi. Tera Grubu’nun başındaki Emre Tezmen’in adı, Pusula Finans Holding ve bağlı finans şirketlerinin devralınmasına ilişkin süreçle gündeme geldi. Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği kamuoyuna yansımıştı. Fon soruşturmaları devam ederken baba Tezcan'ın adı henüz soruşturma kapsamında yer almıyor.