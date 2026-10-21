Fon soruşturmasında 31 kişi için gözaltı kararı verildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. SPK tarafından iletilen raporlar kapsamında dört şirketin paylarına yönelik incelemelerin ardından 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Soruşturma işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.