Fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı intihar etti

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Ali Emre Ballı Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyordu.

Fon soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve hakkında konulan mal varlığı tedbiri kaldırılan Ballı, Çekmeköy'de otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Ballı'nın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın sahibi olduğu Adil Varlık Yönetim'in Yönetim Kurulu Başkanı olması nedeni ile, Yazıcı ile ortak oldukları iddia edilmişti.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Saat 15.40'da Sırapınar Mahallesi'nde bir kişinin araç içinde hareketsiz olduğu ihbarını alan ekipler, yaşamını yitirdiğini belirledikleri kişinin Ali Emre Ballı olduğunu tespit etti. 46 yaşındaki Ali Emre Ballı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Aracın içinde silah bulan ekiplerin, intihar ihtimali üzerine durduğu öğrenildi.