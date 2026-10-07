Fon soruşturmasında offshore hattı: Londra, İsviçre, Virjin Adaları...

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Fon soruşturmasında incelemelerin yurtdışındaki para ve hisse hareketlerine doğru genişlediği öne sürüldü. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, köşe yazısında soruşturma kapsamında Pusula ve Tera bağlantılı kişi ve şirketlerin yurtdışı işlemlerinin incelendiğini yazdı.

Güngör’ün aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına tasfiye öncesinde gerçekleştirilen şüpheli hisse hareketlerine ilişkin bir doküman girdi. Yazıda, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın Lüksemburg ve İsviçre’ye milyarlarca liralık virman gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Fonlarda temerrüt öncesindeki işlemler mercek altında

Güngör, söz konusu hisselerden bir bölümünün Lüksemburg merkezli Edmond De Rothschild (Europe) S.A.'ya aktarıldığını, diğer bir işlemde ise Bahreyn'in başkenti Manama merkezli Leopard Family Office W.L.L. Genel Müdürü Izzel Barokas imzasıyla talimat verildiğini yazdı.

Soruşturmanın şüphelilerinden Şaban Serkan İlaldı’nın da Pusula’daki hesabından başka bir hesaba virman gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Güngör, söz konusu para hareketlerinin zamanlamasına dikkat çekerek işlemlerin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiğini belirtti.

Yazıda Izzel Barokas’ın Cenevre’de banker olduğu, Londra’da Prinkipo Capital’in ortağı ve Seyşeller’de World Class Investment Limited’in sahibi olduğu bilgisine yer verildi. Şaban Serkan İlaldı’nın ise Londra’da Fena Invest’in sahibi olduğu aktarıldı.

Tera bağlantısında Londra, Dubai, İsviçre ve Virjin Adaları

Güngör, soruşturmanın Tera tarafındaki yurtdışı bağlantılarına ilişkin de dikkat çekici iddiaları gündeme getirdi.

Yazıya göre Tezmen ailesinin İngiltere merkezli Gildencrest Capital adlı bir şirketi bulunuyor. 2011 yılında kurulan şirketin önceki adının Tera Europe Limited olduğu, şirketin adının 2024 yılı sonunda Gildencrest olarak değiştirildiği belirtildi.

Güngör, şirketin 2024 yılından itibaren hisse senedi işlemlerine ağırlık verdiğini ve bu tarihten sonra Gildencrest Capital Limited’in hisse senedi işlem hacminin beş kattan fazla arttığını yazdı.

Şirketin Türkiye’de Tera ile bağlantılı birçok şirketin hisselerinde de yatırımlarının bulunduğunu belirten Güngör, Gildencrest’in Türkiye’de soruşturmaya konu fonlarla ticari ilişkisi olmadığını bildirdiğini de aktardı.

Bununla birlikte yazıda, şirket yönetiminde Tera’nın çeşitli şirketlerinde çalışan isimlerin bulunduğuna dikkat çekildi.

Emre Tezmen’in ayrılık tarihine dikkat çekti

Güngör’ün yazısında dikkat çektiği ayrıntılardan biri de Emre Tezmen’in Gildencrest’ten ayrıldığı tarih oldu.

İngiltere’deki kayıtlara göre Emre Tezmen’in 26 Ağustos’ta, SPK’nın fon düzenlemesinin yayımlanmasından birkaç gün önce şirketten ayrıldığı belirtildi.

Ana hissedar Virjin Adaları’nda

Güngör, İngiltere merkezli Gildencrest’in ana hissedarının ise Britanya Virjin Adaları’nda bulunduğunu yazdı.

Yazıya göre şirketin ana hissedarı, Belmont Chambers, Road Town British Virgin Islands adresinde kayıtlı Cynelic Investments Limited. Bu şirketin önceki adının ise Tera Financial Holdings Limited olduğu belirtildi.

Güngör, Britanya Virjin Adaları’nın düşük vergi oranları, esnek şirket mevzuatı ve gizlilik imkânları nedeniyle dünyanın önde gelen offshore finans merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

“Temettü ödemeleri” adı altında para transferi iddiası

Güngör, açık kaynaklardan edindiğini belirttiği bilgilere dayanarak İngiltere’deki Gildencrest’in “temettü ödemeleri” adı altında Virjin Adaları’ndaki Cynelic Investments Limited’e para aktardığını ileri sürdü.

Gildencrest’in Dubai’de de bir uzantısının bulunduğunu yazan Güngör, burada Tera Yatırım ortaklarından ve fon soruşturmasının şüphelilerinden Gül Ayşe Çolak’ın adının geçtiğini belirtti.

Savcılık offshore para trafiğini inceliyor

Güngör’ün aktardığına göre savcılık, fon patronlarının İsviçre-Lüksemburg-Dubai-Londra hattındaki para trafiğini incelemeye aldı.

Soruşturma kapsamında offshore merkezlerine aktarılan paraların tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Böylece fon soruşturmasında Türkiye’deki fon ve hisse işlemlerinin yanı sıra, soruşturmaya konu kişi ve şirketlerle bağlantılı olduğu öne sürülen uluslararası para ve varlık hareketleri de incelemenin önemli başlıklarından biri haline geldi.

İşte Dilek Güngör’ün o yazısı:

Fon soruşturması yurtdışı para trafiklerine uzanmaya başladı. Enteresan bilgiler geliyor. Önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına tasfiye öncesi gerçekleştirilen şüpheli hisse hareketleriyle ilgili bir doküman girdi. Görmüşsünüzdür, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Lüksemburg ve İsviçre'ye milyarlarca liralık virman yapmış.

Nereye gitmiş bu hisseler?

Biri Lüksemburg merkezli Edmond De Rothschild (Europe) S.A.'ya aktarmış... Diğeri Bahreyn (Manama) merkezli Leopard Family Office W.L.L. Genel Müdürü Izzel Barokas imzasıyla verilen talimatla başka bir yere... Soruşturmanın diğer şüphelisi Şaban Serkan İlaldı da Pusula'daki hesabından başka bir yere virman yapmış. Ne tesadüf ki, para hareketleri fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026'dan önce...

İzzel Barokas ismi ilginç... Cenevre'de banker... Londra'da Prinkipo Capital'in ortağı... Vergi cenneti Seyşellerde World Class Investment Limited'in sahibi... İtalyan Toscano ve Toscanello purolarının distribütörü Şaban Serkan İlaldı Londra'da Fena Invest'in sahibi...

Gelelim Tera'ya... Şirketin Londra-Dubai-İsviçre-Virjin Adaları bağlantılarına...

Duymuşsunuzdur, Tezmen ailesinin İngiltere merkezli bir şirketi var. Adı Gildencrest Capital... Şirket 2011'de kurulmuş. Eski adı Tera Europe Limited... 2024'ün sonunda adı Gildencrest olarak değiştiriliyor. 2024 yılından itibaren şirket hisse senedi işlemlerine ağırlık vermeye başlıyor. O tarihten sonra Gildencrest Capital Limited'in, hisse senedi işlem hacimleri beş kattan fazla artıyor, yüksek kârlar elde etmeye başlıyor.

Bu şirketin, Türkiye'de özellikle Tera ile bağlantılı birçok şirketin hisselerinde de yatırımları var. Şirket Türkiye'deki soruşturmanın konusu olan fonlarla ticari ilişkisi bulunmadığını bildirse de yönetiminde Tera'nın çeşitli şirketlerinde çalışan isimler var. İngiltere'deki kayıtlara göre, Emre Tezmen de 26 Ağustos'ta yani SPK'nın fon düzenlemesinin yayınlanmasından birkaç gün önce şirketten ayrılmış görünüyor!

İngiltere'deki Gildencrest'in ana hissedarı ise Virjin Adaları'nda... Belmont Chambers, Road Town British Virgin Islands adresine kayıtlı Cynelic Investments Limited... Şirketin önceki adı Tera Financial Holdings Limited...

Biliyorsunuz, Britanya Virjin Adaları uluslararası alanda sıfıra yakın vergi oranları, esnek şirket yasaları ve gizlilik avantajları sayesinde dünyanın en popüler offshore finans merkezlerinden...

Açık kaynaklardan edindiğim bilgilere göre, İngiltere'deki Gildencrest şirketi temettü ödemeleri adı altında Virjin Adaları'ndaki Cynelic Investments Limited'e epeyce parayı aktarmış... Gildencrest'in bir de Dubai uzantısı görünüyor. O da Gildencrest Capital Limited... Orada da Tera Yatırım ortaklarından olan fon soruşturması şüphelisi Gül Ayşe Çolak'ın adı var.

Şimdi savcılık fon patronlarının İsviçre-Lüksemburg-Dubai-Londra hattındaki para trafiğini mercek altına almış durumda... Off shore'a aktarılan paralar tespit edilmeye çalışılıyor.”