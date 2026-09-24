Fon soruşturmasında tutuklanan Emre Tezmen’in milyarlık serveti ortaya çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “fon soruşturması” kapsamında tutuklanan Tera Holding’in kurucusu Emre Tezmen’in Türkiye ve Avrupa’daki yüksek değerli varlıkları ortaya çıktı. Türkiye, Almanya, İspanya ve KKTC’de bulunan çok sayıda taşınmaz ve proje, Tezmen’in sahip olduğu servetin boyutunu ortaya koydu.

Soruşturma kapsamında 19 Eylül’de gözaltına alınan Emre Tezmen’in yanı sıra Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de tutuklandı.

Türkiye ve Avrupa’da çok sayıda varlık

Tezmen’in öne çıkan varlıkları arasında İstanbul Nişantaşı’nda yaklaşık 2 milyar liraya satın alındığı belirtilen katlı otopark ve çarşı bulunuyor. İstanbul Levent’teki Peker Towers ile Beykoz’daki Tera Orman Projesi de dikkat çeken diğer yatırımlar arasında yer alıyor.

Türkiye ve yurt dışındaki yüksek değerli taşınmazlar ve devam eden projeler, soruşturma kapsamında tutuklanan Tezmen’in mal varlığına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor.

Tutuklanan Emre Tezmen'in mal varlığı

- Nişantaşı’nda 2 milyar liraya alınan katlı otopark ve çarşı

-Almanya Düsseldorf’ta otel

-Düsseldorf şehrinde Northgate emlak projesi

- Solingen’de 72 odalı otel projesi

- Almanya’daki varlıkların toplamı 200 milyon Euro (11.1 milyar TL)

- İspanya Malaga’da lüks villa projesi - İstanbul Levent’te Peker Towers

- Beykoz’da Tera Orman Projesi -KKTC’de milyonlar değerinde deniz manzaralı arsalar.