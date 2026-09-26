Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51 oldu, mal varlıklarına el kondu! İşte tutuklanan isimler...

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Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor.

Son tutuklamalarla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 26 Eylül sabahı itibarıyla 51'e yükselmiş oldu.

Şüphelilerin ve yakınlarının mal varlıklarına da el konuldu.

İşte tutuklanan isimler

Soruşturmanın son aşamasında savcılık ifadeleri tamamlanan Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erkan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Sezai Bekgöz, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmişti.

İlk kararlarla Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan tutuklandı. Nilgün Sarıçalı ile Sezai Bekgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 24 Eylül günü akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19'u hakkında tutuklama kararı verildi. Mahkeme iki şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Merkez Bankası eski başkan yardımcısı da tutuklandı

Son mahkeme kararıyla tutuklanan isimler arasında, Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de var. 2016 ile 2018 yılları arasında Merkez Bankası'nda görev yapan Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Kilimci'nin Tera'dan ayrıldığı şirketin 7 gün önce KAP'a yaptığı açıklamada yer almıştı.

Açıklamayla göre, Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp görevlerinden ayrıldı. Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Kilimci'nin bugün itibarıyla her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldığı belirtilmişti.

Şirket yöneticileri hakkında tutuklama kararı verilmişti

Bir süredir devam eden soruşturmada daha önce 26 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Tutuklanan isimler arasında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da yer alıyordu.

24 Eylül günü sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklanmıştı .

Milyarlık filoya el konuldu

Fon soruşturması devam ederken son olarak Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 200 milyon lira değerindeki beş lüks araç ile, Pusula patronu Serdar Turhan'ın 1,8 milyar liralık iki özel jeti ve lüks yatına el konulmuştu .

El konulan özel jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirlendi.

Yarız'a ait araçların ise McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka olduğu ve güncel piyasa değerlerinin 200 milyon lira civarında olduğu kaydedildi.

Yapılan tespite göre, bu araçların operasyondan kısa bir süre önce 26 bin 280 lira satış bedeliyle devredildiği ortaya çıktı.