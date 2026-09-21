Fon soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi daha gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı.

MASAK raporuna göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştiği belirlenmişti.

İki kişi daha gözaltına alındı

Soruşturmada bugün iki kişi daha gözaltına alındı.

Tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre’deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026 tarihinde iki işlemde 970 milyon 360 bin TL gönderdiği Hamza Kablan gözaltına alındı.

Raporda ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabında da 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer kaydedildiği belirtilmişti.

Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği tespit edilmişti.

Ne olmuştu?

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Holding'in sahibi Altunç Kumova'nın da aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınmıştı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan da gözaltına alınmıştı.

MASAK mal varlığı tedbiri istemişti

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahip ve yöneticileri hakkında bankalar ile diğer finansal kuruluşları uyararak malvarlığının kaçırılmasına yönelik işlemler bakımından işlem ertelemesi başta olmak üzere 5549 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirlerin uygulanmasını istedi.

Yurt dışı para ve kripto hareketleri incelenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderildi. Müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.

Başsavcılığın talebi doğrultusunda, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Soruşturma kapsamında ayrıca 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de inceleneceği belirtildi.

Birinci derece yakınlarının hesapları da araştırılacak

MASAK incelemesi kapsamında fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması talep edildi. İncelemeyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı öğrenildi.