Fon soruşturmasında yeni gelişme: 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu
Sermaye piyasası soruşturmasında tutuklanan Muhammed Yarız, Emre Tezmen ve Serdar Turhan'a ait 2 özel jet ile bir yata el konuldu.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, tutuklanan Pusula Portföy’ün sahibi Muhammed Yarız ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen 2 özel jete el konuldu.
Özel jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirlendi.
Toplam değerleri 1 milyar 8 milyon tl
Ayrıca Pusula patronu Serdar Turhan’a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli 2026 model lüks yata da el konuldu.
El konulan 2 özel jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.