Fon soruşturmasında yeni gelişme: İş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
Fon soruşturması kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş adamı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Kırmızı’nın soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...