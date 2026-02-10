Forkliftle kuyumcu soygunu kamerada



Edinilen bilgiye göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'taki bir kuyumcu dükkanının önüne gelen maskeli şahıs, forkliftle dükkanın kepengini kırarak içeri girdi.

Dükkandaki kasalara yönelen şahıs, kasayı tek başına götüremeyince panik olarak çaldığı ziynet eşyaları ile kaçtı. Alarmın devreye girmesi üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, dükkanda inceleme yaptı.

Öte yandan, hırsızın forkliftle kuyumcu dükkanının kepengini kırdığı anlar kameralara yansıdı. Şahsın hırsızlık sırasında bere ve cerrahi maskeyle yüzünü gizlediği anlar da saniye saniye kaydedildi.

Hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polis, forkliftin çalıntı olduğu üzerinde duruyor.