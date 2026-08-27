Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor: İstanbul Park için 2031’e kadar anlaşma

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix’sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden Formula 1 takvimine dahil edileceğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre İstanbul Park, 2027-2031 yılları arasında düzenlenecek yarışlara ev sahipliği yapacak.

İstanbul Park için hazırlıklar hız kazandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2027 sezonundan itibaren İstanbul Park’ta yeniden düzenlenecek Türkiye Grand Prix’sine yönelik hazırlıkları değerlendirmek üzere Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

Toplantıda Türkiye Grand Prix’sinin hazırlık süreci, organizasyonda görev üstlenecek kurumlar arasındaki koordinasyon, ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri ile önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alındı.

Bakan Ersoy, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Formula 1’in yeniden İstanbul’a döneceğini duyurdu. Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek 2027’den itibaren İstanbul Park’ta düzenlenecek Türkiye Grand Prix’sine yönelik hazırlıkları değerlendirdiklerini belirtti.

Türkiye’nin uluslararası organizasyonlardaki deneyimini Formula 1 heyecanıyla yeniden buluşturmak amacıyla hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Ersoy, İstanbul Park’ın yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Organizasyonun tüm ayrıntıları masaya yatırıldı

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin katıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar ve federasyonun başkan yardımcılarının da yer aldığı görüşmede, Türkiye Grand Prix’sinin en yüksek standartlarda gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca organizasyon kapsamında ilgili kurumların üstleneceği görevler, kurumlar arasındaki koordinasyon ve yarışın hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Formula 1 beş yıllığına İstanbul’a dönüyor

Formula 1 yönetimiyle yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında Türkiye Grand Prix’si, 2027 sezonundan itibaren FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimine yeniden dahil olacak. İstanbul Park, 2027-2031 yılları arasında Formula 1 yarışlarının adresi olacak.

Türkiye daha önce 2005-2011 ve 2020-2021 yıllarında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmıştı. İstanbul Park’ta organizasyonun yeniden düzenlenmesiyle Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki konumunun güçlendirilmesi ve İstanbul’un küresel ölçekte tanıtımına katkı sağlanması bekleniyor.