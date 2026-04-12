Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Erdoğan açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Macron, görüşmede Orta Doğu’daki son gelişmelerin ele alındığını ifade etti.

"Yakın Doğu ve Orta Doğu'daki durumu ele aldık"

Macron, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile az önce bir görüşme gerçekleştirdim. Öncelikle Yakın Doğu ve Orta Doğu'daki durumu ele aldık; ateşkese riayet edilmesi ve bunun Lübnan'da uygulanması, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması çağrısında bulunduk ve güçlü, kalıcı bir diplomatik çözümün gerekliliğini vurguladık. Ayrıca Ukrayna'daki durumu ve adil, kalıcı bir barışın tesisine katkıda bulunmak amacıyla Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde yürüttüğümüz ortak çalışmaları da ele aldık. Bu barışın mutlaka Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine uygun olması ve Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine dayanması gerektiğini vurguladım. Diyaloğumuzu ve ikili iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi sürdürmenin öneminde mutabık kaldık." dedi.