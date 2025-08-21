  1. Ekonomim
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde Türkiye'ye, Ukrayna'ya destek veren Gönüllüler Koalisyonu işbirliği için teşekkür ettiğini belirterek, "Fransa'nın Türkiye ile iddialı bir ikili gündem üzerinde çalışmaya hazır olduğunu" bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu. İki liderin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Orta Doğu'daki gelişmelere kadar bir dizi önemli konuyu ele aldıkları belirtildi.

Macron açıklamasında, Türkiye'nin Ukrayna için oluşturulan Gönüllüler Koalisyonu kapsamında, çatışmaların sona erdirilmesi ve sağlam güvenlik garantileri sağlanması yönündeki çabalar için gösterdiği "mükemmel işbirliğe" vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

"İsrail'in saldırganlığı kalıcı bir savaşa yol açabilir"

 Görüşmede Orta Doğu'daki durumu da ele aldıklarını ve İsrail hükümetinin Gazze'ye saldırılarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbettiği topraklarda yerleşimlerini genişletme planını "şiddetle kınadıklarını" belirten Macron, İsrail'in saldırganlığının "kalıcı bir savaşa" yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan arasında 8 Ağustos'ta ABD'de yapılan görüşmelerden doğan umudu ele aldıklarını aktaran Macron, Türkiye ile Fransa arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi için istekli olduğunu Erdoğan'a ilettiğini kaydetti.

