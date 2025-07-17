Fransa Genelkurmay Başkanı Ankara'da
Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Burkhard, ziyaret kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Burkhard'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Orgeneral Burkhard, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Gürak ve Orgeneral Burkhard, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard'ı kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.#MillîSavunmaBakanlığı#YaşarGüler pic.twitter.com/2STwseHPpH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2025
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard'ı kabul etti.