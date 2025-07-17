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Fransa Genelkurmay Başkanı Ankara'da

Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Burkhard, ziyaret kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Fransa Genelkurmay Başkanı Ankara'da
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Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Burkhard'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Orgeneral Burkhard, Onur Kıtası'nı selamladı.

Orgeneral Gürak ve Orgeneral Burkhard​​​​​​​, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard'ı kabul etti.

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