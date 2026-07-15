Fransa Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı

ANKARA (EKONOMİ)

Fransa Milli Günü, Ankara Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Isabella Dumont’un ev sahipliğinde resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara’daki diplomatik misyonların üst düzey yöneticileri ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Isabella Dumont açılışta yaptığı konuşmada Türkiye ve Fransa ilişkilerinin genişliğine vurgu yaparak, “İster güvenliğimize yönelik tehditlerle mücadele olsun, ister iklim değişikliğinin sonuçlarıyla başa çıkmak için, burada bulunan hepimiz Türkiye’nin ortakları için ne kadar önemli olduğunu ve ortaklarının da Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. NATO zirvesinden sadece birkaç ay sonra Antalya’da düzenlenecek COP31 de bunun en somut göstergelerinden biridir. Fransa, bu anlayış doğrultusunda Türkiye ile iddialı bir ilişki kurmak için çalışıyor” dedi.

Konuşmasında Ukrayna’yı da selamlayan Büyükelçi Dumont, bu ülkeye desteklerinin devam edeceğinin altını çizdi.

“Her alanda ve her kıtada ilişkilerin geliştirmeyi hedefliyoruz”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da 1483’te Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan diplomatik ilişkilerin sınamalara karşılık devam ettiğini vurgulayarak, iki ülke Cumhurbaşkanlarının “karşılıklı saygı ve düzenli temaslarını sürdürdüğünü” belirterek, “Nitekim, en üst düzeyde sergilenen bu karşılıklı iradeye dayanarak, Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini her alanda ve her kıtada daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ankara Havası'nın rövanşı Burdur türküsüyle yapıldı!

Milli Gün kutlaması, Dünya Kupası Fransa-İspanya Yarı Final maçına denk geldi.

Büyükelçilik bahçesinde kurulan ekranlarda maç seyredildi. Fransa, 2-0 kaybederek Dünya Kupası'ndan elendi.

Bunun ardından daha önce sosyal medyada anlaşma sağlanan "Erik Dalı" randevusu gerçekleşti.

Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından 13 Mayıs'ta düzenlenen “Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Üst Düzey Etkileşim Etkinliği”nde Belçika Büyükelçisi Van de Velde'nin Ankara Havası oynamış ve sosyal medyada paylaşmıştı.

Bu paylaşıma yanıt veren Fransa Ankara Büyükelçiliği de 14 Temmuz Milli Gün kutlamasında Büyükelçisi Van de Velde'yi, karşılıklı Erik Dalı oynamaya davet etmişti.

Gecede Ömer Faruk Bostan’ın seslendirdiği Burdur yöresi türküsü Erik Dalı ile iki büyükelçi karşılıklı oynadı.