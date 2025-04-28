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Fransa'da Türk ailenin evinde yangın çıktı: 3 çocuk hayatını kaybetti

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta Türk ailenin evinde yangın çıktı. Rizeli ailenin üç çocuğu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Fransa'da Türk ailenin evinde yangın çıktı: 3 çocuk hayatını kaybetti
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Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşayan Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın esnasında evde bulunan 13 yaşındaki Ecrin ve 11 yaşındaki Hatice Kuru hayatını kaybederken, ağır yaralanan 5 yaşındaki kardeşleri Melek Kuru ise hastaneye kaldırıldı. Melek Kuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. NTV Fransa Muhabiri Kayhan Karaca'nın aktardığına göre, olay cumartesi sabah Fransa'nın Kuzey Doğusu'nda Almanya sınırındaki Brumath ilçesinde meydana geldi. Henüz savcılık ya da polisten bir açıklama gelmedi. 

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