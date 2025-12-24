Fransa’dan Türk vatandaşları için emsal vize kararı

Fransa’da yaşayan yakınlarını ziyaret etmek isteyen Türk bir anne ile kızının Schengen vizesi başvurusunun reddi yargıya taşındı. Strazburg’da görülen davada mahkeme, gerekli tüm belgeleri eksiksiz sunmalarına rağmen yapılan vize reddinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Schengen vizesi reddine “hukuka aykırı” hükmü

Kararda; uçak biletleri, yüksek teminatlı seyahat sigortası, resmi davet yazısı ve yeterli maddi kaynakların eksiksiz şekilde ibraz edildiği vurgulandı. Mahkeme ayrıca başvuru sahiplerinin Türkiye ile güçlü bağlara sahip olduğunu belirterek, “geri dönmeme ihtimali” ve “göç riski” gerekçelerinin somut delillere dayanmadığını kayda geçirdi.

Vize reddi yaşayan Türk vatandaşları için emsal karar

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın dosyaya savunma sunmaması da ret kararını zayıflatan bir unsur olarak değerlendirildi. Bu karar, benzer gerekçelerle vize reddi yaşayan Türk vatandaşları için emsal teşkil ediyor.