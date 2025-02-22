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Fransız dergisi Le Point Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşıdı!

Fransız dergisi Le Point, özel sayısının kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yer vererek, Erdoğan’ı yeni dünya düzenine şekil verecek dört liderden biri olarak tanıttı.

Haber Merkezi
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Fransız dergisi Le Point Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşıdı!
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Türkiye, özellikle Suriye’deki politikalarıyla bölgesel siyasete etkisini artırarak dünya çapında dikkat çekti. Fransız dergisi Le Point, Ocak-Mart 2025 dönemine ait özel sayısının kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yer vererek, "2025 Yeni Dünya Düzeni" konusuna odaklandı.

4 liderli kapak

Le Point'in özel sayısının kapağında Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yer verildi. Le Point yeni dünya düzeninin baş aktörlerini Erdoğan, Trump, Putin ve Şi Cinping olduğunu açıkça vurguladı.

2025'te uluslararası güç dengesinin değiştiğine dikkat çeken derginin kapağında ayrıca, savaş uçağı, uydu, tank, ABD ve dünya haritasının yer aldığı görüldü.

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