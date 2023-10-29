Fransız haber ajansı, 100. yıl kutlamalarını özel haber yaptı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı sadece Türkiye’de değil tüm dünyada haber oluyor… Bunlardan biri de ünlü Fransız haber ajansı AFP’de yayınlandı.

Haberde, “Türkiye, Osmanlı sonrası cumhuriyet olarak kuruluşunun 100'üncü yılını Pazar günü, İsrail’in Gazze’de Hamas ile giderek tırmandırdığı savaşın gölgesinde, biraz sönük geçen kutlamalarla kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem laik Cumhuriyetin kurucusunu onurlandıran hem de 2002’den bu yana Türkiye’yi yöneten İslami kökenli partinin başarısını ön plana çıkaran gün boyu sürecek etkinliklerin merkezinde yer alacak” hatırlatması yapıldı.

Türkiye’nin ufuk açıcı figürleri!

Erdoğan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün modern Türkiye’nin “ufuk açıcı figürleri” olduğunu belirten AFP, Atatürk’ün Osmanlı İmparatorluğu’nun kalıntılarından yeni bir ulus inşa ettiğine dikkat çekti.

Haberde, “Türkiye, dini devlet kurumlarından çıkaran ve sayısız etnik gruptan modern yeni bir kimlik oluşturmaya çalışan Batı’ya dönük bir ulus olarak kuruldu. NATO’nun gururlu bir üyesi oldu ve Orta Doğu’da demokratik umutların da merkezi oldu” yorumuna yer verildi.