Fransız profesörün İstanbul’da sır ölümü: Soruşturma başlatıldı

İstanbul’da bir lüks otelde konaklayan dünyaca ünlü 59 yaşındaki Fransız romatoloji profesörü Claire Georges Tarragano, eşi tarafından odasında hareketsiz şekilde bulundu.

Doktor olan eşi, uzun süre kalp masajı yaparak Tarragano’yu hayata döndürmeye çalışsa da tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Ölümü şüpheli görülen ünlü profesörle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, Saint-Louis Hastanesi’nde görev yapan ve aynı zamanda İnsan Hakları Derneği Başkanlığı’nı yürüten Claire Georges Tarragano, geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte Türkiye’ye geldi.

Ailesiyle birlikte konakladıkları otelde, olay günü dışarı çıkan çift, akşam yemeğinin ardından yeniden otele döndü. Girişte, “Bir şey unuttum, odaya çıkmam lazım” diyerek eşinden ayrılan Tarragano, odasına çıktı ancak geri dönmedi. Eşi, yarım saat bekledikten sonra odasına gitti.

Fransız profesörün kesin ölüm nedeni henüz belirlenmezken, olay şüpheli ölüm kapsamında değerlendirildi. Cumhuriyet savcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.