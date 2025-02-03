Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 3 ölü, 26 yaralı! İşte o anlar...

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 21.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre freni boşalan seyir halindeki kamyon, yaklaşık bir kilometrelik yolda 6 araca çarptıktan sonra önüne kattığı araçlarla birlikte Fırat Nehri'nin üzerindeki köprüden yola uçtu.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis sevk edilirken olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde kamyonun önüne kattığı araçlarla köprüden aşağı uçması yer alıyor. O esnada yoldan geçen bir otomobilin yukarıdan düşen araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu gözlendi.



Öte yandan kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 26 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.