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Freni patlayan kamyon yayalara çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kayseri'nin Develi ilçesinde kömür yüklü kamyonun otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Freni patlayan kamyon yayalara çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
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Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen, 38 HU 047 plakalı kömür yüklü kamyon, Tekir Mahallesi Sanayi Caddesi'nde freninin patlaması sonucu 38 SZ 209 plakalı otomobile çarparak devrildi.

1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyondaki yolcu E.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 6 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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