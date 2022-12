Fuat Oktay: EYT düzenlemesini ay sonunda kamuoyu ile paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına söz aldı.

Diyarbakır'da polis servis aracına yönelik terör saldırısı sonucu yaralanan polislere ve sivil vatandaşlara şifa dileyen Oktay, "Milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu saldırılar tam tersine milleti birbirine kenetleyecektir, terörle mücadele kararlılığımızı da perçinleyecektir." diye konuştu.

Yürütmenin temsilcileri olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanların muhalefetin emir eri olmadığını ifade eden Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanların siyasi parti üyesi, kurucusu, yöneticisi olabileceğini, siyasi açıklama yapabileceğini, Anayasa'ya göre dokunulmazlıkları bulunduğunu, suç işlemeleri halinde de Yüce Divanda yargılanabileceklerini belirtti.

Oktay Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili olarak ise, İmamoğlu'nun aldığı ceza üzerinden, gerek kamuoyunda gerekse Mecliste konuyla ilgisi olmayan bir gündem inşa edilmeye çalışıldığını belirtti.

Anayasaya göre yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanıldığını, kendilerinin bir yargı kararı hakkında beyanda bulunamayacağını kaydeden Oktay, "Yargısal süreçler devam etmektedir. Yani karar henüz kesinleşmemiştir. Bu kararın daha istinaf ve Yargıtay aşamaları bulunmaktadır. Kararı verecek olan da ne karalama siyasetiyle muhalefet ne yürütme ne de TBMM'dir. Şayet verilen kararda herhangi bir eksik veya yanlış varsa, bunun düzeltileceği yer yine yargı kademeleridir. Mahkeme kararlarının arkasında 'siyasi akıl' aramak, 'siyasal akılsızlığın' ta kendisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Oktay, bugüne kadarki safahatı ve bundan sonraki süreci açıkça ortada olan bir konuyu, mitinglerle, ateşli beyanatlarla, asıl bağlamından kopartılmış çıkarsamalarla gündeme getirmenin başka bir niyetin ifadesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu konuda mağduriyet edebiyatı yapanları, yine bu kürsüde 'biz mağduriyet edebiyatı' yapmayız diye haykıran muhalefet milletvekillerine havale ediyoruz. Siyasette söz millete karşı söylenir, milletin iradesi muhatap alınır. Muhalefetin kendi içindeki Cumhurbaşkanı adaylığı kavgasına bu mahkeme kararının alet edilmesi trajikomik bir görüntüdür. Mağduriyet ve oyun arıyorsanız kendi içinizdeki hizipleşmelere bakın. Hele hele adaylık kavgasının Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize yönelik kirli bir kampanya üzerinden yürütülmeye kalkılması en hafif ifadesiyle bunu yapanların kendi yetersizliklerini ikrarıdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadarki tüm seçimlerde olduğu gibi, bu seçimde de siyasi rakiplerini yenmek için mahkeme kararına ihtiyacı olmadığını ifade eden Oktay, "Cumhurbaşkanımız mücadelesini siyaset meydanında verir, desteği milletten ister, neticeyi sandıkta alır. Kendine güvenenleri, herhangi bir bahaneye sarılmadan delikanlıca adaylığını ilan edip meydana çıkmaya çağırıyoruz. Gerisi lafıgüzaftır. Milletimizin de bu laflara karnı toktur." diye konuştu.

Oktay, aralık ayı sonuna kadar asgari ücreti makul düzeyde belirleyeceklerini, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade etti.

2023 yılı kredi burs rakamlarını lisans öğrencileri için 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 1700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya çıkardıklarını aktaran Oktay, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdikleri gibi bu ay tamamlayacaklarını kaydetti.

Oktay, "Yine durmaya, dinlenmeye niyetimiz yok. Çarpıtmalarla gündemi değiştirerek bizi hedeflerimizden alıkoyamazsınız. Siz boş mağduriyet tiyatrolarıyla vakit tüketirken, biz her an hizmet her an eser üretiyoruz." diye konuştu.