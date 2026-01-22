Fuat Oktay: SDG'ye düşen görev Suriye hükümeti ile entegrasyonu sağlamaktır

TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Oktay, Suriye'de yaşanan gelişmelerin son derece kritik olduğunu belirterek, "SDG, daha önce imzaladığı mutabakatlara sağdık kalmamış, verdiği sözleri tutmamıştır. Suriye hükümeti, bunun üzerine geçtiğimiz hafta işgal altında tutulan Halep’teki mahalleleri terör unsurlarından temizlemiş, ardından Fırat’ın batısında ve doğusunda yer alan önemli alanları terör örgütünden arındırmıştır. 20 Ocak’ta Suriye'de 4 günlük bir ateşkes sağlanmıştır. Bu noktada SDG’ye düşen görev; Suriye hükümeti ile entegrasyonu sağlamak, verdiği sözlere ve taahhütlerine riayet etmektir. Bu vesileyle, iki gün önce Suriye sınırında bayrağımıza yönelik olarak yapılan saldırıyı lanetliyor ve bunun faillerinin cezasız kalmayacağını burada bir kez daha belirtmek istiyorum. Suriye’de barış, istikrar ve refahın tesis edilmesi başta ülkemiz olmak üzere tüm bölge açısından hayati önemdedir. Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması, terör örgütlerinden tamamen arındırılması elzemdir. Türkiye, bu süreçte Suriye Hükümeti'nin ve Suriye halkının yanında yer almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Oktay ayrıca, İran'da yaşanan protesto gösterilerinde daha fazla can kaybı yaşanmadan istikrarın sağlanmasını ve İran'ın geleceğinin dış güçler yerine İran halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini ekledi.

'Gazze'nin imar süreci bir an önce başlamalı'

Gazze'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Oktay, Gazze için düzenlenen Barış Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer alacağını hatırlattı. İsrail'in saldırılarını bütünüyle son vermesi gerektiğini söyleyen Oktay, "Gazze’deki Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarının tamamen durdurulması ve insani yardımların hiçbir engellemeye tabii tutulmadan bölgeye ulaştırılması elzemdir. Barış planının ikinci aşamasının başarıyla sürdürülmesi ve Gazze’nin yeniden imar sürecinin bir an önce başlatılması gerekmektedir. Bu kapsamda, ülkemiz de Barış Kurulu'na katılma kararı almıştır. Diğer taraftan, İsrail’in Lübnan ve Suriye’deki işgal ve saldırılarına ilaveten Somaliland’ı tanıyarak Somali Federal Cumhuriyeti’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alması, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik politikalarının son örneğini teşkil etmiştir. Bu adım, yerleşik uluslararası normların ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın açık bir ihlalidir. Türkiye olarak Somali’nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ediyor; bu doğrultuda uluslararası hukuka uygun biçimde attığı diplomatik ve hukuki adımları desteklemeye devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum" diye konuştu. Oktay, Venezuela'da gerçekleştirilen ABD operasyonun uluslararası hukukun üstünlüğüne, devletlerin egemenliğine ve bölgesel barış açısından kaygı verici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Komisyon toplantısı basına kapalı devam etti

Daha sonra komisyon toplantısında 7 uluslararası anlaşma üzerine görüşmeler başladı. Komisyonun son bölümünde Dışişleri Bakan Yardımcılarının yapacakları sunum öncesinde Oktay, komisyon toplantısının basına kapalı bir şekilde devam edeceğini belirtti. Toplantıda; Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ile ilgili Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya sunum yaptı. Toplantıda ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel yer aldı.