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Fuat Tosyalı, 'Yatırımlar hayat amacım' dedi, Altay Tankı için tarih verdi

Tosyalı Holding ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, BMC'nin Ankara Kahramankazan'da inşası devam eden BMC motor/tank ve zırhlı araçlar üretim fabrikasında incelemelerde bulundu. Tosyalı, 'Yatırımlar hayat amacım' diyerek, fabrikada ilk Altay Tankı'nın üretiminin önümüzdeki sene tamamlanacağını aktardı.

Haber Merkezi
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Fuat Tosyalı, 'Yatırımlar hayat amacım' dedi, Altay Tankı için tarih verdi
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Fuat Tosyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm ömrünün yatırım sahalarında geçtiğine değinerek şunları söyledi:

"Geriye bakınca bütün ömrüm dünyanın dört bir yanındaki yatırım sahalarımızda geçti. Bana bazen 'Boş zamanlarınızda ne yaparsınız, hobileriniz nedir?' diye soruyorlar. Ben mutlu olmak için yatırım sahalarımızdan birine giderim ve orada öyle huzur bulurum, öyle mutlu olurum ki anlatmaya kelimeler yetmez. Sanayi yatırımlarımız benim işim değil hayat amacım..."

Altay Tankı için tarih verdi

Son olarak BMC'nin Ankara Kahramankazan'daki fabrikasını gezdiğini ve gurur duyduğunu anlatan Fuat Tosyalı, Linkedin paylaşımında fabrikadaki ilk Altay Tankı üretiminin önümüzdeki yıl gerçekleşeceğini açıklayan Tosyalı, "Ancak hepsi bir yana, beni en heyecanlandıran, gururlandıran ve hatta varlığımı daha da anlamlandıran yatırımımız ise Ankara Kazan'daki BMC Motor/Tank ve Zırhlı araçlar üretim fabrikamız... Daha dün oradaydım ve hissettiğim duygu ve onurun tarifi yok... Ülkemizin bir hayalinin daha gerçekleşmesinde azıcık da olsa katkımız olacaksa ne mutlu bizlere..." dedi.

 

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