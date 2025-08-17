  1. Ekonomim
Furkan Bölükbaşı erişim engeli yedi, otelde saldırıya uğradı! (Video)

Atatürk'e yaptığı hakaretlerle sosyal medyada büyük tepkiler toplayan ve son olarak X'in yapay zekası Grok tarafından küfürler edilince ismi gündeme gelen Furkan Bölükbaşı, konakladığı bir otelde saldırıya uğradı, ayrıca Bölükbaşı'nın sosyal medya hesabına X'ten erişim engeli getirildi.

Sosyal medyada özellikle Atatürk düşmanı paylaşımlarıyla öne çıkan ve tepki çeken Furkan Bölükbaşı hakkında Anıtkabir'i Yunan tapınağına benzettiği için "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Saldırı kameralara yansıdı

Hakkındaki soruşturmayla ilgili gelişme yakından takip edilirken Furkan Bölükbaşı cephesinden birbiri ardına dikkat çeken haberler geldi. Konya'da kaldığı bir otelde saldırıya uğrayan Bölükbaşı'nın o anları kameralara yansıdı.

Saldırı olayı sırasında Furkan Bölükbaşı'nın otel görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü.

Furkan Bölükbaşı'yla ilgili bir diğer gelişme ise X hesabına erişim engeli gelmesi oldu. Erişim engelinin süregelen soruşturma kapsamında olduğu değerlendiriliyor.

