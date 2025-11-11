Son dakika! Furkan Bölükbaşı paylaşımı sonrası gözaltına alındı
Son dakika… Sosyal medyada paylaşımlarıyla gündeme gelen Furkan Bölükbaşı, yayımladığı son içerik nedeniyle gözaltına alındı.
Sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri olan Furkan Bölükbaşı, Ak Parti’ye yakın olmasıyla biliniyordu.
Ancak Bölükbaşı, son dönemde farklı paylaşımları nedeniyle bir hayli eleştirilerin odağındaydı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, X’te Türkiye Cumhurbaşkanı’na yönelik bir paylaşım yapan Furkan Bölükbaşı hakkında resen soruşturma başlattı.
Savcılık, paylaşımı Türk Ceza Kanunu’nun 310. maddesi kapsamında değerlendirdi ve gözaltı talimatı verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın “maddi gerçeğin ortaya çıkarılması” amacıyla titizlikle sürdüğü açıklandı.