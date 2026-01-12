Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Furkan Bölükbaşı isimli sosyal medya ünlüsü hakkında “cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı (tehdit)” suçlamasından re’sen soruşturma başlatmış, akabinde Bölükbaşı gözaltına alınmıştı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bölükbaşı 11 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bölükbaşı, yaklaşık iki ay süren tutukluluğun ardından tahliye edildi.

Furkan Bölükbaşı ne dedi?

Bölükbaşı, X hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir paylaşımı alıntılamış ve şöyle yazmıştı:

“Menderes’in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir.”

Bölükbaşı’nın bu paylaşımı kısa sürede viral oldu, Bölükbaşı bu paylaşımı daha sonra kaldırdı.

Daha sonra bir açıklama daha yapan Bölükbaşı, Erdoğan’ın namaz kıldığı bir fotoğrafı paylaştı ve “Her ne kadar bazen kendi penceremizden eleştirilerimiz olsa da Cumhurbaşkanımıza yönelik herhangi bir tehlike ihtimali ortaya çıktığında kanımızla canımızla yanında durur, gerekirse onu korumak için kendimizi feda ederiz. Biz onun sadık ve cesur Müslüman kardeşleriyiz” dedi.