  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Takip Et

Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı yaptığı paylaşım sonrası "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltına alındı. Bölükbaşı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Takip Et

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı’nın sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Resim : 1

Başsavcılığın yaptığı açıklamada, şüphelinin Başsavcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.

Diğer yandan işlemleri tamamlanan Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Furkan Bölükbaşı kimdir, neden gözaltına alındı? Furkan Bölükbaşı aslen nereli?Furkan Bölükbaşı kimdir, neden gözaltına alındı? Furkan Bölükbaşı aslen nereli?Yaşam
Kastamonu'da kayıp anne-oğul dokuz gündür aranıyordu: Beş yaşındaki Osman ölü bulunduKastamonu'da kayıp anne-oğul dokuz gündür aranıyordu: Beş yaşındaki Osman ölü bulunduGündem
Gündem
TOKİ para iadesi ne zaman (2025)? TOKİ çekiliş ücreti geri veriliyor mu?
TOKİ para iadesi ne zaman (2025)? TOKİ çekiliş ücreti geri veriliyor mu?
Diyarbakır'da köprü inşaatı çöktü: 4 yaralı, 2 kişi enkaz altında
Diyarbakır'da köprü inşaatı çöktü: 4 yaralı, 2 kişi enkaz altında
Bedelli askerlik ne kadar 2026; Bedelli askerlik yeni yılda kaç TL olacak?
Bedelli askerlik ne kadar 2026; Bedelli askerlik yeni yılda kaç TL olacak?
İş Bankası EGM promosyon faizsiz kredi kaç TL olacak? EGM faizsiz kredi ne kadar?
İş Bankası EGM promosyon faizsiz kredi kaç TL olacak? EGM faizsiz kredi ne kadar?
Kocaeli'ndeki fabrika yangını: Gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi
Kocaeli'ndeki fabrika yangını: Gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi
Kastamonu'da kayıp anne-oğul dokuz gündür aranıyordu: Beş yaşındaki Osman ölü bulundu
Kastamonu'da kayıp anne-oğul dokuz gündür aranıyordu: Beş yaşındaki Osman ölü bulundu