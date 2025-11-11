  1. Ekonomim
  3. Furkan Bölükbaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi
Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada yaptığı paylaşım sebebiyle "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım sebebiyle TCK 310 (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı) maddesi uyarınca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Bölükbaşı, gece saatlerinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan Bölükbaşı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

