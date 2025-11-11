Furkan Bölükbaşı tutuklandı

  1. Ekonomim
Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı yaptığı paylaşım sonrası "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltına alındı. Bölükbaşı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı’nın sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Başsavcılığın yaptığı açıklamada, şüphelinin Başsavcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.

Gözaltına alınan Bölükbaşı, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bölükbaşı hakkında hakimlikçe tutuklama kararı verildi.

