Furkan Bölükbaşı’nın hesabının kimin talebiyle kapandığı belli oldu

Furkan Bölükbaşını'nın sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmişti. Erişim engelinin kimin talebi ile yapıldığı ise merak konusu olmuştu.

Bölükbaşı, erişim engelini talep eden kişinin Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu olduğunu söyleyerek zehir zemberek bir açıklama yaptı.

"Erhan Afyoncu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan daha mı önemli birisidir?"

Bölükbaşı "Erhan Afyoncu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan daha mı önemli birisidir, ondan daha mı üstündür, ondan daha mı dokunulmaz bir şahıstır ki, Erhan Afyoncu’yu eleştirdiğim için erişim engeli kararı çıkarılıyor.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan değil de Erhan Afyoncu ise lütfen ilan edin. Yok değilse bu erişim engeli kararını açıklayın.

Derhal avukatlarım karara itiraz edecekler. Bu meselenin peşini asla bırakmayacağız.

Sen kim oluyorsun da seni eleştirenlere erişim engeli çıkarttırıyorsun. Sen Sultan mısın, Padişah mısın, Halife misin, sen kimsin? Sen kimsin ki seni eleştiriyoruz diye sansürleniyoruz" ifadelerini kullandı.