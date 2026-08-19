Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul ve çok sayıda kişi gözaltında (Video)

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi.

Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapılıp Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Öte yandan aynı operasyonda çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı.

Kuytul çifti ve vakıf üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sağlık raporunun ardından gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral tepki göstermişti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un paylaştığı bir videoyu sosyal medya hesabından alıntılayarak tepki göstermişti.

Kuytul söz konusu videoda, Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik operasyonla alakalı, "Devlet de, hükümet de her cemaati susturamayacağını öğrenmeli. Her yere kayyum atayamayacağını öğrenmeli. Cemaatin başına kimin geçeceğine devlet mi karar verecek?" deyip örgüt üyelerinin direnmesi gerektiğini söylemişti.

Kuytul'un bu sözlerine, "Din bezirgânı, bozguncu Kuytul!" başlığı ile cevap veren Saral, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek! Devletin kurumları üzerinden hesap kurmaya, milletin inancını istismar ederek nüfuz devşirmeye, din kisvesi altında kendinize ayrı bir otorite alanı oluşturmaya kalkışmayın!" ifadelerini kullanmıştı.

Alparslan Kuytul kimdir?

Vakfın kurucusu Kuytul, 1965 Adana doğumlu. Grup da yapının içinde "Hocaefendi" lakabıyla anılan Alparslan Kuytul ile özdeşleşmiş durumda.

Kendi kişisel internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kuytul, lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Daha sonra Mısır'a gitti ve 1993-1997 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde okudu.

1980'li yıllarda daha çok çevresindekilerle dini sohbetler yapan, 1988'de Kardeşler Kitabevi'ni kuran Kuytul, 1994'te ise Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı hayata geçirdi.

Alparslan Kuytul'un eşi, grup içinde "Hocahanım" sıfatıyla anılan Semra Kuytul da oluşumun önde gelen isimlerin arasında yer alıyor. Semra Kuytul, özellikle kadınlara yönelik çalışmalarıyla öne çıkıyor.