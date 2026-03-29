Futbolcu cinayetinde yeni detay: Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu'na konum göndermiş

Ümraniye'de, 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre Aleyna Kalaycıoğlu'nun olayın yaşandığı yerin konumunu, cinayette silahı kullandığı tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun telefonuna attığı belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri; Kalaycıoğlu'na, "Olay yeri konumun atıldığı GSM numarasının, kasten öldürme olayını gerçekleştiren Alaattin Kadayıfçıoğlu'na atma sebebiniz nedir?" sorusunu yöneltti.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun, soru üzerine, "Ben Alaattin ile stüdyoya seyir halinde iken VIP aracı önden gönderdiğimiz için Alaattin bana 'Stüdyonun konumunu bana at, ben de VIP araçtaki arkadaşlara ileteyim' dedi. Ben de bunun üzerine yanımdaki Alaattin'in telefonuna stüdyonun konumunu attım" cevabını verdiği öğrenildi.