Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti | İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak isterken cinayete kurban gitmişti. 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Futbolcu cinayetinde tutuklananlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan da yer aldı.

"Duyunca Ankara'dan İstanbul'a geldim"

tv100, İzzet Yıldızhan’ın savcılıkta verdiği ifadeye ulaştı. Yıldızhan, 20 Mart gecesi Metin K.’nin kendisini arayarak Alaattin’in bir kavgaya karıştığını söylediğini belirtti. Ardından Bilal Kadayıfçıoğlu’na ulaşmaya çalıştığını ancak başaramadığını aktaran Yıldızhan, ertesi gün Kadayıfçıoğlu ile görüştüğünü ve onun da olayın detaylarını bilmeden Türkiye’ye döneceğini söylediğini ifade etti. Olayı daha sonra sosyal medya ve haberlerden öğrendiğini dile getirdi.

İşte şarkıcı Yıldızhan’ın ifadesi:

"20 Mart tarihinde hatırladığım kadarıyla saat 01.00-02.00 sıralarında Metin K. gece beni aradı, Alaattin'in bir kavgaya karıştığını söyledi. Ben de inşallah önemli bir şey yoktur dedim. Telefonu kapattıktan sonra Bilal Kadayıfçıoğlu’nu aradım ancak ben de kendisine ulaşamadım. Hatırladığım kadarıyla sonrasında Metin’e Whatsapp ya da SMS atarak Alaattin’den haber var mı diye sordum. Metin’in de cevap verip vermediğini hatırlamıyorum. Ertesi gün Bilal Kadayıfçıoğlu ile telefonla görüştüğünü, bir şeyler duyduğunu, ancak ne olduğunu bilmediğini, ilk uçakla Türkiye’ye geleceğini söyledi. Ben de akşam saatlerinde Ankara’dan çıkarak İstanbul’a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum ve haberlerden okudum. Daha sonra Bilal Kadayıfçıoğlu Türkiye’ye gelince telefonlaşarak buluştuk."