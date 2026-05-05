  3. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan İzzet Yıldızhan tahliye edildi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. İlk duruşma 22 Haziran'da görülecek.

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi.

Mahkeme, Yıldızhan’ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşma tarihi belli oldu

Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıklar, 22 Haziran’da İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

