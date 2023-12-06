Futbolculara fon dolandırıcılığı... MASAK raporunda Seçil Erzan'ın maaşı ortaya çıktı

Bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde "Özel kapalı fon" sistemiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu 19 mağdurun banka şube müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddiasına ilişkin her geçen gün farklı bir detay ortaya çıkıyor.

Habertürk'ün haberine göre, Seçil Erzan’la ilgili hazırlanan MASAK raporunun detayları ortaya çıktı. "Nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında tutuklanan Seçil Erzan ve diğer şüphelilerle ilgili hazırlanan MASAK raporu da dosyaya girdi.

Seçil Erzan'ın maaşı belli oldu

MASAK analiz raporuna göre, Seçil Erzan’ın sigorta başlangıç girişi, 25 Eylül 2000 olarak görülüyor. Denizbank ünvanlı işyerinde, 2001 ile 2023 yılları arasında SSK’lı olarak çalışan Seçil Erzan'ın, mart ayındaki maaşının 75.060 TL ve banka müdürü unvanı ile çalışma kaydının bulunduğu belirtiliyor.

Raporda, dikkat çeken bir arsa satışı da görülüyor. Seçil Erzan adına kayıtlı gayrimenkul bilgisi bulunsa da bunun intikal sebebi ile edinildiği belirtildi. Raporda şu ayrıntıya da yer verildi:

3 şahsa sattı

“Analiz konusu şahıslardan Seçil Erzan tarafından güncel değeri yaklaşık 7.500.000 TL olan Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunan 391 Ada 4 parseldeki Konut niteliğindeki taşınmazın 08.12.2022 tarihinde edinildiği, sonrasında 21 gün sonra 3. şahsa satışın gerçekleştirildiği” bilgisi yer alıyor.

Seçil Erzan’ın yüksek tutarlara ulaşan para transferlerinin bulunduğuna yer veren raporda; banka hesaplarına gelen yüksek tutarlı para transferlerinin de görüldüğü anlatılıyor.

Yüzde 75 hisseli

MASAK analiz raporunda ayrıca Erzan’ın 17 Mayıs 2022 tarihinde intikal yolu ile edindiği Çanakkale ili Bozcaada ilçesi 374 ada 28 parseldeki bağ niteliğindeki yüzde 75 hisse oranlı taşınmazının da bulunduğu; göz önünde bulundurulması gerektiği belirtiliyor.

Yörük kardeşler ayrıntısı

Dosyada; şüpheli ve tutuklu bulunan Ali Yörük ile kardeşi Atilla Yörük ile ilgili de MASAK çalışma yaptı. Ortaya çıkan MASAK raporuna göre Ali Yörük, 2006-2021 yılları arasında Köşkdere Otomotiv’de satış yöneticisiydi. 2023’ten sonra da 25 gün Atilla Yörük’ün yanında 8674 lira ücretle çalıştı.