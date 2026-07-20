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Futbolda bahis soruşturması | Gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
İHA
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Futbolda bahis soruşturması | Gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Temsili
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bahis şikesi soruşturmasında, görev yaptıkları dönemde kendi takımlarının maçlarına rakip lehine veya gol bahisleri oynadıkları iddiasıyla 19 kulüp yöneticisine operasyon düzenlenmiş, operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı.

Türkiye’de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 2020-2026 yılları arasını kapsayan veriler alınarak yapılan çalışamalarda kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönem içerisinde rakip takım lehine olan bahisler, gol içerikli bahisler oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu bulunan şahıslar tespit edilmişti.

İstanbul merkezli 10 ilde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yapılmış 17 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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