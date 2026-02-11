Futbolda kapanan transfer dönemi belediyelerde ne kadar sürecek?

CANAN SAKARYA

Geçtiğimiz yıl Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılmasının yankıları sürerken, şimdi de Ankara’nın en büyük nüfusa sahip ilçelerinden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifası Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Hatta Ankara’nın çevre ilçelerinden bazılarının belediye başkanlarının da partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katılacağı öne sürüldü. Her ne kadar Mesut Özarslan hangi partiye geçeceğine yönelik net bir açıklama yapmasa da bunun büyük ihtimalle AK Parti olacağı konuşuluyor. Ancak bir TV programına katılan Özarslan, bağımsız kalabileceği gibi MHP veya AK Parti’ye de geçebileceğini söyledi.

Öte yandan Mesut Özarslan bir süre önce yaptığı açıklamada da MHP lideri Devlet Bahçeli’ye övgüler dizerek, CHP’nin Terörsüz Türkiye sürecinde Bahçeli’yi desteklemesi gerektiğine karşılık gelecek açıklamalar yapmıştı. Evet, Ankara kulislerinde Mesut Özarslan’ın ardından başka CHP’li başkanların da geçeceğine yönelik iddialar tartışılırken, Ankara’daki 15 belediye başkanı ortak bir açıklama yaparak bu tartışmaya son noktayı koydular. Kulislerde istifa edeceği öne sürülen, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ortak açıklama öncesinde sosyal medya hesaplarından bu iddiaları yalanladılar.

CHP'li ilçe başkanı ortak açıklama yaptı

CHP’de Keçiören krizi sürerken, 15 ilçe belediye başkanı ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında önceki gün akşam yemeğinde bir araya geldi. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) üyelerinin yer aldığı geniş katılımlı yemekte Ankara’da bundan sonra izlenecek yol ve yöntem ele alındı. Dün sabah saatlerinde yapılan ortak açıklamada ise gerçekleştirilen buluşmanın yaklaşık 10 gün önce planlanmış bir istişare toplantısı olduğu belirtildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve 15 ilçe belediye başkanının yaptığı ortak açıklamada, “Unvanlarımız ve hizmet verdiğimiz bölgeler farklı olabilir. Ancak bu kente ve bu ülkeye karşı taşıdığımız sorumluluk tektir. Bizi bir arada tutan; ortak değerlerimiz ve milletin iradesidir. Ankara’da da, Türkiye’nin dört bir yanında da; hizmetini merkeze alan, şeffaflıktan ve adaletten taviz vermeyen, kimseyi dışlamayan, kimseyi yalnız bırakmayan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz” denildi.