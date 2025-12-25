Futbolda şike kumpası soruşturması: Arıboğan ve Helvacı için adli kontrol kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan ve Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere spor camiasından birçok kişiyi hedef alan süreçle ilgili yürütülen soruşturmada eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Lütfi Arıboğan, eski Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Ahmet Gülüm, Avukat İlhan Helvacı ve eski Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Köksal'ın gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında, söz konusu soruşturma ve kovuşturmaların "FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütüldüğü" ifade edildi. Açıklamada ayrıca, terör örgütü mensubu olduğu belirtilen Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunduğu belirtilen isimler hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım" ve "Soruşturmanın Gizliliğini İhlal" suçlarından işlem yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan, gözaltına alınan 4 kişinin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildiği ve savcılık ifade işlemlerinin ardından, Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Diğer şüpheliler Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal ise serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliği, Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı hakkında kişilere adli kontrol kararı verdi.