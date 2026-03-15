Füzenin şarapneli isabet etti: İran'da genç şoföre mezar olan TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı

Hatay Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Hüseyin Fırat, askerlik mesleğini bıraktıktan sonra baba mesleği olan TIR şoförlüğünü sürdürerek ekmek parasını kazanıyordu. İstanbul'dan aldığı yükle Afganistan'a doğru yola çıkan Fırat, dönüş yolunda İran'ın Tebriz şehrine geldiği esnada düşen füzenin şarapnel parçalarının TIR'a isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Cenaze Reyhanlı’ya getirildi

Ağır yaralanan tır şoförü Fırat, İran'ın Zencan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Fırat, İran'da hastanede 6 gün süren hayat mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Fırat'ın cenazesi diplomatik işlemlerin ardından İran'dan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde baba ocağına getirildi ve 13 Mart Cuma günü Mezarlık Kompleksi'nde göz yaşları içerisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Füzenin isabet ettiği anda evladının aracının önünde TIR'ıyla seyir halinde olan baba Coşkun Fırat, bombanın isabet ettiği yolu ve şarapnel parçasının isabet etmesiyle yoldan çıkan TIR'ı görüntüledi.

Şarapnel parçasının TIR'ı delerek ilerlediği görüldü

Görüntülerde; füzenin isabet etmesiyle yolun delindiği görülürken, TIR'ın kontrolden çıkarak yol kenarına uçtuğu görüldü ve şarapnel parçasının TIR'ı delerek ilerlediği görüldü. Kayda aldığı görüntüde evladının ayakkabısını da yanında taşıyan baba Fırat'ın evladını ilk bulduğu yeri gösterdiği anlarsa yürekleri burktu.