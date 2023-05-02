Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Geniş bir kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar bölgesinde bulunan petrole ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musun? Ey teröristler, işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 km mesafedeki petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip.

Yerin 2 bin 600 km derinliğinde bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık.

Günlük tüketimimizin 10'da 1'ini tek başına karşılayacak bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe var mı, yok. Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz. Gabar'daki kuyumuza teröristlerin katlettiği öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik."