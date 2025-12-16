Gain Medya kimin? Gain Medya sahibi Selahattin Aydın kimdir? soruları araştırılıyor. Kısa sürede dikkat çeken işler başaran Gain Medya’nın kurucu sahibi hakkındaki bilgiler düzenlenen operasyonun ardından gündem oldu.

GAİN MEDYA KİMİN?

GAİN Medya 21 Şubat 2025 tarihinde Anahat Holding A.Ş. Selahattin Aydın tarafından satın alınmıştır. Selahattin Aydın, aynı zamanda GAİN’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmaktadır.

GAİN MEDYA SAHİBİ SELAHATTİN AYDIN KİMDİR?

Dijital yayın platformu GAİN Medya, 21 Şubat 2025 tarihinde Anahat Holding A.Ş. tarafından satın alındı ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Selahattin Aydın geçti. Aydın, aynı zamanda GAİN Medya’nın resmi sahibi olarak kayıtlarda yer alıyor.

Selahattin Aydın’ın kişisel ve profesyonel geçmişine dair bilgiler medyada yer alıyor; bazı kaynaklara göre yurt dışında eğitim gördüğü ve iş hayatına uzun yıllar önce başladığı, farklı sektörlerde yönetici olarak rol aldığı belirtiliyor.

GAİN’in el değiştirme süreci, medya çevrelerinde ve iş dünyasında tartışma konusu oldu. Platformun hızlı sahip değişimi, sermaye yapısı ve yeni yönetim hakkında çeşitli değerlendirmeler yapıldı.